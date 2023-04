Histoire de la Vuelta et de l’ascension mythique de Lagos de Covadonga

La toute première édition de La Vuelta Femenina by Carrefour.es vivra un final remarquable au sommet du Lagos de Covadonga, une ascension mythique qui a été visitée 22 fois par le peloton masculin.

Patrimoine, histoire et histoires sportives remarquables, le Lagos de Covadonga possède une légende captivante inscrite sur ses pentes. Le 7 mai, les femmes y écriront un chapitre de leur histoire.

Nous avons tendance à assimiler l’histoire au noir et blanc, mais dans ce cas, l’édition 1983 de La Vuelta était plutôt bleue et noire. Azul y Negro, un groupe de musique de Murcie, avait établi la bande sonore du cyclisme espagnol l’année précédente avec sa chanson « Me estoy volviendo loco ». Son dernier single, « Con los dedos de una mano », était diffusé en arrière-plan de l’émission en direct produite par Televisión Española, le service public espagnol de radio et de télévision qui, à l’époque, possédait et exploitait les deux seules chaînes de télévision nationales. Cette retransmission en direct a été le principal atout de cette Vuelta. Pour ce qui est de l’aspect purement sportif, Lagos de Covadonga en était la principale attraction.

À l’époque, la Vuelta était une course en quête d’identité et de raison d’être. Ce n’est qu’en 1979 que la fédération espagnole de cyclisme a dû intervenir pour maintenir l’événement à flot après que les organisateurs précédents se soient retirés de l’aventure. Unipublic a donné un coup de main à la quête exaltante de mettre sur pied un événement sportif de premier plan en quelques mois, et a pris la barre à partir de l’année suivante pour en faire une production à la pointe de la technologie.

Jusqu’alors, la course était timide lorsqu’il s’agissait d’inclure dans son parcours les grandes ascensions qui déterminaient les meilleures courses du monde. Unipublic avait inclus la Sierra Nevada comme arrivée au sommet dès 1979, et avait utilisé une montée pyrénéenne comme le Rassos de Peguera deux ans plus tard. Pour son édition de 1983, elle a décidé de mettre en valeur le Lagos… de Enol. En effet, les deux premières fois que la montée de Lagos de Covadonga a été courue à La Vuelta, sa dénomination était « Lagos de Enol ».

Il est de notoriété publique en Espagne que Cangas de Onís a été la première capitale du pays, car c’est là qu’au VIIIe siècle, Don Pelayo a installé la cour du Reino Astur, qui est devenu le Royaume d’Espagne. Les restes de Don Pelayo reposent dans la Santa Cueva du Real Sitio de Covadonga, point de départ d’une ascension de 12 kilomètres au cœur du parc national des Picos de Europa. Sur sa crête se trouve un site magnifique avec deux lacs pérennes, Enol et Ercina, et un petit bassin qui devient parfois le lac Bricial. Ce sont les Lagos de Covadonga. C’est un spectacle pour le visiteur et un supplice pour le cavalier.

La Vuelta 1983, une édition marquante pour Lagos de Covadonga

Cette blague a été racontée des centaines de fois pendant la Vuelta 1983 : les Lagos de Enol étaient forcément les Lagos de Hinault. Après tout, Bernard Hinault était le grand nom de la liste de départ, avec déjà quatre victoires au classement général du Tour de France et un titre sur la Vuelta à son actif. Il est le grand favori pour triompher au sommet d’une ascension que tout le monde s’attend à voir devenir mythique. Mais Marino Lejarreta et Alberto Fernández n’avaient pas les mêmes plans et ont réussi à perturber le Blaireau, qui a vu le « Junco de Bérriz » s’imposer très tôt et n’a pas pu enlever le maillot jaune de leader des épaules d’un coureur connu sous le nom de « El Galletas » – « Biscuits ». Ce surnom a été attribué à Fernández en raison de la grande usine de pâtisserie qui se trouve dans son village, Aguilar del Campóo, qui, par coïncidence, a accueilli le départ de l’étape de Lagos de Covadonga.

El Galletas et Lejarreta finissent par céder à la domination de Hinault. Le Blaireau remporte la victoire finale à Salamanque mais, plus important encore, Lagos de Covadonga a été introduit dans le monde du cyclisme avec style. Les coureurs la décrivent comme « impitoyable », « épuisante », « plus dure que l’Alpe d’Huez ». Des années plus tard, un directeur de course l’a définie comme « le tout premier trait d’identité de la Vuelta moderne ». Le Lagos de Covadonga est devenu un incontournable et reste à ce jour le sommet le plus fréquenté de l’histoire de la Vuelta, avec 22 passages.

Lagos de Covadonga : Emblématique

Au fil des ans, Lagos de Covadonga a été le théâtre d’un certain nombre de victoires – et de défaites – emblématiques. Aucun épisode n’a été aussi triste pour les fans de cyclisme que le jour où le meilleur cycliste espagnol de tous les temps n’a jamais atteint ses pentes. Le 20 septembre 1996, Miguel Indurain devait escalader le Lagos de Covadonga lors de la 13e étape de la Vuelta de cette année-là. Mais il n’y est pas parvenu, puisqu’il a abandonné la course à 26 kilomètres de l’arrivée, choisissant d’abandonner alors qu’il passait devant le gîte de son équipe Banesto pour la nuit – l’hôtel El Capitán, à Cangas de Onís. Ce furent les derniers coups de pédale d’Indurain en tant que cycliste professionnel.

En ce qui concerne les histoires de gloire, il y a une omission remarquable – presque une anomalie : aucun coureur n’a gagné au sommet du Lagos de Covadonga alors qu’il portait le maillot de leader de La Vuelta. Il y a eu trois cas où le vainqueur du jour a pris la tête du classement général et l’a conservée jusqu’à la victoire finale : « Lucho » Herrera (1987), Nairo Quintana (2016) et Primoz Roglic (2021). En 1985, « Perico » Delgado a triomphé à Lagos de Covadonga et s’est également emparé du maillot de leader… mais il a perdu la primauté au classement général au profit de Robert Millar le lendemain. Delgado l’a récupérée lors de l’avant-dernière étape, grâce à l’inoubliable escarmouche Destilerías DYC, au cours de laquelle toutes les équipes hispanophones de la course se sont apparemment liguées contre Millar.

Le 7 mai prochain, 40 ans et 5 jours après son introduction à La Vuelta, Lagos de Covadonga accueillera la finale de la toute première édition de La Vuelta Femenina by Carrefour.es. Ses 12,4 kilomètres avec une pente moyenne de 6,95 %, avec quelques pentes de 15 %, décideront certainement du classement général de la course. Il y aura cependant des occasions de créer des écarts avant cette ascension, comme le TTT à Torrevieja, l’arrivée en montée au Mirador de Peñas Llanas à Riaza ou le terrain vallonné de Cantabrie. Quoi qu’il en soit, il est certain que le peloton féminin est impatient d’ajouter son propre chapitre à la légende de Lagos de Covadonga.