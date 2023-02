L’équipe UAE Team Emirates a réalisé une belle performance lors de cette quatrième étape du tour d’Andalousie. Tadej Pogacar a remporté le maillot jaune lors de l’arrivée en côte entre Olvera et Iznájar (164,8 km). Il s’impose donc devant Enric Mas (Movistar) et Lorenzo Rota (Intermarché Circus Wanty).

Pogacar a été agressif tout au long de la finale à l’approche, répondant à plusieurs attaques, Bahrain-Victorious profitant de leur avantage numérique dans le groupe. Dans la montée finale qui a commencé à 1,5 km de l’arrivée, seul Enric Mas (Movistar) avait les jambes pour répondre, Pogacar qui a montré sa puissance en surpassant l’Espagnol.

Tadej Pogacar suite à sa victoire :

« Aujourd’hui a été une journée très difficile. Nous avons eu une grosse chute au début où Rafał Majka est tombé violemment et le groupe s’est divisé. Tout le monde a essayé de nous attaquer dès le début. C’était difficile à contrôler. Les gars ont fait un travail incroyable. Une fois que l’échappée s’est formée, c’était toujours dangereux et nous avons essayé de la contrôler. Nous avons travaillé si dur et j’étais vraiment heureux de prendre la victoire parce que les gars le méritent. L’équipe est parfaite mais nous sommes fatigués parce que tout le monde essaie de nous attaquer. Dès le début, ils ont essayé de nous mettre dans un point faible. « Les possibilités de gagner sont bonnes mais demain est encore une journée très difficile. Si c’est comme aujourd’hui, nous devons être préparés dès le départ et rester concentrés. »

Résultats de la 4ème étape du Tour d’Andalousie 2023

Demain, la course se termine pour le Tour d’Andalousie avec les étapes finales d’Otura à Alhaurín de la Torre (184,3 km) avec un profil accidenté.