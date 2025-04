Le Triptyque comtois a lieu ce week-end avec trois courses au programme. Voici les parcours et les favoris.

Le Triptyque comtois, qui regroupe trois épreuves (Classic Grand Besançon Doubs, le Tour du Jura et le Tour du Doubs), a lieu du 18 au 20 avril. Les épreuves se sont regroupées en 2021 et ont lieu le même week-end pour attirer davantage de grands noms au départ des courses. L’an dernier, la Groupama-FDJ avait réalisé le sans-faute en reportant les trois épreuves. Lenny Martinez avait levé les bras sur la Classic Grand Besançon Doubs et le Tour du Doubs tandis que David Gaudu avait remporté le Tour du Jura.

Le palmarès du Triptyque comtois

Classic Grand Besançon Doubs

Le parcours

La Classic Grand Besançon Doubs lancera les hostilités le vendredi. Les coureurs s’élanceront pour 166,1 kilomètres de course entre Besançon et Montfaucon, où l’arrivée sera jugée au sommet de la côte de la Malate (3,3 km à 9,1%).

Les favoris









Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) ★★★★





Jesus Herrada (Cofidis) ★★★





Clément Berthet (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★★





Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) ★★





Cristian Rodríguez (Arkéa – B&B Hotels) ★★





Guillaume Martin (Groupama-FDJ) ★★





Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels) ★





Jordan Jegat (TotalEnergies) ★





Tour du Jura

Le parcours

Le samedi, les coureurs s’élanceront pour 176 kilomètres de course sur le Tour du Jura, avec une nouvelle arrivée au sommet sur les pentes du Mont Poupet (4,1 km à 8,1%).

Les favoris





Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) ★★★★





Guillaume Martin (Groupama-FDJ) ★★★





Clément Berthet (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★★





Jesus Herrada (Cofidis) ★★★





Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) ★★









Cristian Rodríguez (Arkéa – B&B Hotels) ★★





Jordan Jegat (TotalEnergies) ★





Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels) ★





Tour du Doubs

Le parcours

Le dimanche, pour clôturer ce Triptyque comtois 2025, les coureurs s’élanceront pour le Tour du Doubs. Contrairement aux deux jours précédents, il n’y aura pas d’arrivée au sommet. Les sprinters/puncheurs devraient être à leur avantage.

Les favoris





Magnus Cort (Uno-X Mobility) ★★★★





Jesus Herrada (Cofidis) ★★★





Clément Venturini (Arkéa – B&B Hotels) ★★





Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) ★★













Benjamin Thomas (Cofidis) ★





Tom Donnenwirth (Groupama-FDJ) ★





Comment suivre le Triptyque comtois 2025 à la TV ?

La Classic Grand Besançon Doubs et le Tour du Jura seront diffusés en direct sur la chaîne l’Équipe 21 tandis que le Tour du Doubs sera à suivre sur les antennes d’Eurosport.