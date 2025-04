Guillaume Martin (Groupama-FDJ) a remporté, ce samedi, la 22ᵉ édition du Tour du Jura, septième manche de la Coupe de France de cyclisme. Sur les pentes du Mont Poupet (4.1km à 8.1%), Clément Berthet (Décathlon AG2R La Mondiale) et Guillaume Martin s’isolent en tête de course. Déjà vainqueur de la Classic Grand Besançon Doubs ce vendredi, Guillaume Martin s’impose au sprint devant Clément Berthet. 2ᵉ hier, José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH) complète le podium.

