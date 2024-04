David Gaudu (Groupama-FDJ) a remporté, ce samedi, la 21ᵉ édition Tour du Jura Cycliste. Dans le final, les deux derniers rescapés de l’échappée, Marco Frigo (Israel – Premier Tech) et Ådne Holter (Uno-X Mobility) font de la résistance et abordent l’ascension finale du Mont Poupet (4,1 km à 8,2%) avec 40″ d’avance. David Gaudu accélère, avant d’être contré par Felix Gall (Décathlon AG2R La Mondiale), mais ça se regroupe à 2 km de l’arrivée et Guillaume Martin (Cofidis) en profite pour accélérer, suivi par Gaudu et Cepeda (Caja Rural – Seguros RGA). Sous la flamme rouge, Gaudu place son attaque décisive et s’envole vers la victoire. Le Breton s’impose en solitaire devant Jordan Jegat (Team TotalEnergies) et Guillaume Martin. Gaudu renoue avec la victoire, près de deux ans après son dernier succès, c’était sur les routes du Critérium du Dauphiné.

Le classement du Tour du Jura