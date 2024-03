Alors que l’équipe Cofidis est toujours en quête d’un premier succès en 2024, le manager Cédric Vasseur fait part de sa déception.

La Cofidis est à la peine en ce début de saison 2024. Dès les premières courses, l’équipe nordiste a été victime de malchance, en attestent la lourde chute d’Axel Zingle ou encore la fracture du Scaphoïde de Stefano Oldani sur le Grand Prix Cycliste La Marseillaise. Bryan Coquard est l’un des seuls coureurs qui s’est illustré ces dernières semaines. Le sprinter cumule notamment huit top 10 depuis le début de la saison. Du côté des leaders, Guillaume Martin a chuté sur la Classic Var, avant de terminer 8ᵉ du Tour des Alpes-Maritimes. Ion Izagirre et Jesus Herrada se sont montrés plutôt discret sur leurs premières courses.

Cédric Vasseur, manger de la Cofidis :

« Paris-Nice et Tirreno-Adriatico n’ont pas été à la hauteur de nos espérances. Avec un début de saison compliqué, nous attendions une réaction de nos coureurs sur ces deux courses, mais malheureusement ils ne nous ont pas rassurés. Certes, il y a eu un bon contre-la-montre par équipes sur la course au soleil et quelques places d’honneur d’Axel Zingle et de Stanisław Aniołkowski sur la course italienne, mais dans l’ensemble, nous sommes passés à côté ».

« Même si nos objectifs sont plus lointains, que nous avons connu beaucoup de malchance et que le niveau des courses est très élevé sur ce début de saison, nous évoluons réellement en deçà de nos moyens. L’ensemble de l’équipe est sensibilisé et mobilisé pour permettre à nos coureurs de retrouver au plus vite leur meilleur niveau et leur vraie place dans la hiérarchie mondiale. Je peux comprendre la déception et la frustration de nos nombreux supporters qui attendent une réaction de l’équipe. Je garde une confiance totale en nos coureurs et notre staff pour retrouver rapidement le chemin de la performance ».