Vainqueur de l’UAE Tour il y a quelques semaines, Lennert Van Eetvelt a prolongé pour deux saisons supplémentaires chez Lotto Dstny.

La formation Lotto Dstny a annoncé, ce vendredi, la prolongation de contrat de Lennert Van Eetvelt. À 22 ans, le Belge a signé jusqu’en 2026 avec la formation belge. Vainqueur de la dernière étape et du classement général de l‘UAE Tour fin février, Van Eetvelt a déjà levé les bras à trois reprises cette saison. Le natif de Binkom est arrivé en 2020 chez Lotto Dstny où il a passé trois ans dans l’équipe U23 avant de rejoindre la World Tour l’an dernier.

La réaction de Lennert Van Eetvelt :

« Je suis très heureux de rouler pour Lotto Dstny pendant encore deux ans. L’équipe a fait une grande évolution positive ces dernières années, comme tout le monde le voit, et j’espère que nous pourrons continuer à progresser. C’était déjà un sacré voyage, car j’étais auparavant coureur dans l’équipe de développement et maintenant, cette année, j’ai franchi une nouvelle étape en remportant l’UAE Tour. Je connais bien le staff et les coureurs, c’est comme une deuxième famille. La liberté que j’obtiens ici et l’ensemble du projet de l’équipe sont tout simplement super positifs et je suis heureux de pouvoir continuer à faire partie de cette histoire. »

Stéphane Heulot, PDG de Lotto Dstny :

« Lennert est un produit de notre équipe de développement, ce qui rend l’histoire encore plus agréable. Voir son évolution de près est impressionnant, il a franchi une grande étape cette année en remportant sa première victoire sur le WorldTour. Je suis convaincu que nous verrons beaucoup plus de belles choses de sa part à l’avenir, nous le guiderons à chaque étape. »