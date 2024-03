Mathieu van der Poel a signé un nouveau contrat pluriannuel avec la formation Alpecin-Deceuninck mais aussi avec Canyon.

Mathieu van der Poel a signé un nouveau contrat de 5 ans chez Alpecin-Deceuninck. Arrivée au sein de la structure en 2011, MVDP est désormais lié jusqu’en 2028 avec l’équipe des frères Roodhooft. Ce mardi, plus tôt dans la journée, le Néerlandais avait également signé un accord de 10 ans en tant qu’ambassadeur de Canyon. Après 2028, Van der Poel décidera année après année de continuer ou non comme coureur professionnel sur route. Dans le cadre d’un accord distinct, Alpecin-Deceuninck et Canyon ont étendu leur coopération, poursuivant ainsi leur relation entamée fin 2017.

La réaction de Mathieu van der Poel :

« Cette prolongation est un choix logique pour moi. Je me suis senti particulièrement à l’aise dès le début dans les structures de Philip et Christoph Roodhooft. J’ai grandi avec l’équipe et j’ai toujours le sentiment que nous progressons. Et même si nous avons déjà remporté de nombreux succès ensemble, j’en ai encore faim. Il n’est pas sans importance qu’Alpecin-Deceuninck soit également multidisciplinaire. C’est l’équipe parfaite pour continuer à combiner route, VTT et cyclocross. »

Philip et Christoph Roodhooft :

« Nous sommes sans aucun doute ravis de la prolongation du contrat de Mathieu van der Poel. Nous avions dès le début un plan à long terme avec lui. La vision multidisciplinaire en était un aspect important. Nous nous sommes rapidement trouvés dans cela aussi. Au fil des années, nous avons prouvé que notre structure et notre vision fonctionnent. C’est particulièrement agréable de pouvoir continuer dans les années à venir. Tout comme Mathieu, nous, en tant qu’équipe, avons toujours faim de plus de succès, et le monde Le champion joue un rôle important à cet égard, aux côtés d’un certain nombre d’autres talents que nous avons à bord, tant dans les équipes masculines que féminines ».