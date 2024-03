L’équipe Décathlon AG2R La Mondiale vient de dévoiler son nouveau maillot « Galaxie ».

Quelques semaines seulement après avoir changé de nom avec l’arrivée de Décathlon comme partenaire titre, la formation Décathlon AG2R La Mondiale vient de présenter son tout nouveau maillot. Fourni par Van Rysel, le maillot « Galaxie » est majoritairement bleu nuit avec une manche turquoise et une autre bleue ciel. Ce nouveau kit corrèle avec le changement de logo de Décathlon, qui a, lui aussi, été présenté ce mardi.

Une fusion parfaite entre l'héritage d'@AG2RLAMONDIALE et la nouvelle ère de @Decathlon. Découvrez notre nouveau maillot Galaxie 🪐✨

A perfect fusion between the @AG2RLAMONDIALE's legacy and the new era of @Decathlon. Discover our new Galaxy jersey 🪐✨… pic.twitter.com/b47GjBkJNK

— DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (@decathlonAG2RLM) March 12, 2024