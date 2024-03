L’UCI a annoncé réfléchir à une nouvelle réglementation sur les casques de CLM en interdisant les éléments « non essentiels ». Les cagoules Specialized seront notamment interdites dès le 2 avril.

Ces dernières années, de nombreuses équipes cherchent à maximiser les gains aérodynamiques avec des nouveaux casques de contre-la-montre. La dernière formation en date est la Visma | Lease a Bike, qui a dévoilé un nouveau casque sur Tirreno-Adriatico et Paris-Nice. Face à ces nouveaux casques, plus large et plus long que ceux utilisés auparavant, l’UCI a décidé de réagir. Dans un communiqué publié ce mardi, l’instance a annoncé son souhait de clarifier sa position concernant la catégorie des casques.

Les cagoules Specialized bientôt interdites

Tout d’abord, l’UCI a récemment informé Specialized d’un examen qu’elle avait effectué sur le composant s’apparentant à une cagoule du casque TT5 de la société américaine. Après avoir suivi un processus approfondi comprenant une consultation avec Specialized, ainsi qu’un examen de la documentation liée à la certification du casque, des instructions de sécurité et des informations provenant de sources publiques, il a été conclu que le composant s’apparentant à une cagoule est un élément « non-essentiel » (article 1.3.033 du Règlement UCI). En conséquence, la cagoule intégrée au casque TT5 ne pourra plus être utilisée lors des épreuves du Calendrier International UCI, à compter du 2 avril 2024.

Privilégier la sécurité à la performance

En ce qui concerne le casque fabriqué par Giro Sport Design qui a été utilisé par l’équipe Visma|Lease a Bike sur le prologue de Tirreno-Adriatico, de même que les casques Rudy Project Windgream HL 85 (utilisé par l’équipe Bahrain Victorious) et Poc Tempor (utilisé par plusieurs équipes), l’UCI reconnaît que, bien qu’ils ne contreviennent pas directement aux Règlements UCI existants, ils soulèvent un problème notable concernant la tendance actuelle et plus large en matière de conception des casques de contre-la-montre, qui vise davantage la performance que la fonction première d’un casque, à savoir assurer la sécurité du porteur en cas de chute.

Compte tenu de l’évolution de ces situations ainsi que d’autres problématiques rencontrées ces dernières années, en lien avec l’exigence de disponibilité commerciale, l’interdiction des éléments non-essentiels ou les formes et dimensions des casques de contre-la-montre, l’UCI entreprendra une révision de ses règles en matière de conception et d’utilisation des casques en compétition. Elle tient en effet à s’assurer que celles-ci fixent un cadre clair et cohérent avec les objectifs visés. Toute modification de ces règles sera communiquée rapidement après son adoption par les instances compétentes de l’UCI.