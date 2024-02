À 21 ans, l’Américain Magnus Sheffield a prolongé jusqu’en 2026 au sein de l’équipe Ineos Grenadiers.

Arrivé fin 2021 à l’âge de 19 ans, Magnus Sheffield vient de prolonger son contrat avec la formation Ineos Grenadiers. En 2022, l’Américain avait brillé pour sa première saison au sein de l’équipe avec 3 victoires dont un succès en solitaire sur la Flèche Brabançonne. L’an dernier, victime d’une terrible chute sur le Tour de Suisse, Sheffield avait connu un coup d’arrêt avant de revenir en fin de saison. Bon rouleur, capable de grimper, le natif de Pittsford a prolongé jusqu’en 2026 chez Ineos Grenadiers.

