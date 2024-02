Lenny Martinez (Groupama-FDJ) a remporté, ce vendredi, la première édition de la Classic Var. Victime d’une chute, l’un des favoris de la course, Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels), a été contraint à l’abandon. Au sommet de l’ascension du Col du Corps de Garde, l’équipe Décathlon AG2R La Mondiale accélère et reprend les derniers rescapés de l’échappée. Benoît Cosnefroy fait la descente et provoque des cassures. Guillaume Martin (Cofidis) est lui victime d’un ennui mécanique au plus mauvais des moments et perd tout espoir de victoire. À 5 kilomètres de l’arrivée, sur les premières pentes de l’ascension finale du Mont Faron (5,7 km à 8,4%), Romain Grégoire (Groupama-FDJ) passe à l’offensive, mais ne parvient pas à faire la différence.

Malgré de multiples attaques de David Gaudu (Groupama-FDJ) et de Michael Woods (Israel – Premier Tech) notamment, les favoris restent groupés à l’avant de la course. Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) lance le sprint le premier, mais se fait déborder par Tobias Haaland Johannessen (Uno-X Mobility), qui semble avoir course gagnée. Mais le Norvégien lève les bras trop tôt et c’est finalement Lenny Martinez qui s’impose. Bardet prend la troisième place.

🫢 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲 ! @chainelsteve ne s'en remet pas : Tobias Johannessen pense avoir gagné mais relâche son effort trop et Lenny Martinez le saute sur la ligne pour remporter la #ClassicVar ! #LesRP pic.twitter.com/ZrlDgwyuQ1 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 16, 2024

