Le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segrafedo) s'est imposé au sprint sur la 2e étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var.

Le Français Kevin Vauquelin de la formation Arkea-Samsic s’est imposé aujourd’hui sur la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Après une...

Le Tour des Alpes-Maritimes et du Var débute ce vendredi 17 février. Thibaut Pinot ou encore Romain Bardet seront au départ. Voici le parcours...

Nairo Quintana (Arkéa Samsic) remporte la 3ème et dernière étape et par la même occasion le classement général du Tour des Alpes Maritimes et...