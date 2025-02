Christian Scaroni (XDS Astana Team) a remporté, ce vendredi, la 2ᵉ édition de la Classic Var. À l’approche de la montée finale du mur de Fayence (1,2 km à 9,5%), le peloton accélère et reprend l’échappée au pied de l’ascension. Victor Lafay (Décathlon AG2R La Mondiale) lance les hostilités, avant que son coéquipier Paul Lapeira n’accélère à son tour, mais c’est Scaroni qui s’impose devant le champion de France et Victor Lafay. Scaroni offre la première victoire de la saison à l’équipe XDS Astana, qui conforte sa deuxième place au classement UCI par équipe 2025. La grande majorité des coureurs présente sur la Classic Var ont rendez-vous ce week-end pour disputer le Tour des Alpes-Maritimes.

Cristian Scaroni continues the superb early season by winning the Classic Var 2025! 🔥 #ClassicVarhttps://t.co/iRGbXLCJGr pic.twitter.com/n9bKFdQPM1

— Eemeli (@LosBrolin) February 21, 2025