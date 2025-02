Dorian Godon (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce dimanche, la 2ᵉ étape du Tour des Alpes-Maritimes 2025. Dans la montée de la Sine (3,6 km à 5,3%), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) attaque à plusieurs reprises, mais ne parvient pas à distancer Christian Scaroni (XDS Astana Team). Dans le dernier kilomètre, les deux hommes de tête se regardent et le peloton revient. Parfaitement lancé par ses coéquipiers, Dorian Godon s’impose au sprint devant Joe Blackmore (Israel – Premier Tech) et Nicola Conci (XDS Astana Team). Après sa victoire sur la 1ʳᵉ étape, Christian Scaroni remporte le classement général de ce Tour des Alpes-Maritimes 2025 devant Santiago Buitrago et Lenny Martinez (Bahrain Victorious).

Dorian Godon wins the final stage of Tour des Alpes-Maritimes! Final GC goes to Cristian Scaronihttps://t.co/usBaqFbNqZ #TourdesAlpesMaritimes pic.twitter.com/h6Yn7Rr43u — Eemeli (@LosBrolin) February 23, 2025

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour des Alpes-Maritimes 2025

Dorian Godon Joe Blackmore Nicola Conci

Results powered by FirstCycling.com