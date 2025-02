Christian Scaroni (XDS Astana Team) a remporté, ce samedi, la 1ʳᵉ étape du Tour des Alpes-Maritimes 2025. À 6 kilomètres de l’arrivée, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) attaque le premier dans l’ascension finale de Gourdon (13,9 km à 3,9 %). Le vainqueur de la Classic Var, Christian Scaroni réagit et revient sur le Colombien, suivi par Lenny Martinez (Bahrain Victorious). Dans les derniers kilomètres, Martinez se met au service de Buitrago et roule en tête. Mais c’est bien Scaroni qui s’impose au sprint devant Buitrago. Lenny Martinez complète le podium. Scaroni enchaine une deuxième victoire en deux jours et s’empare de la tête du classement général.

Beastmode activated! Cristian Scaroni takes 2nd win in two days by winning the first stage of Tour des Alpes-Maritimes! #TourdesAlpesMaritimeshttps://t.co/3H8EEOQLF0 pic.twitter.com/0kY0WylvSE — Eemeli (@LosBrolin) February 22, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour des Alpes-Maritimes

Christian Scaroni Santiago Buitrago Lenny Martinez

