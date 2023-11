La Classic Var va intégrer le calendrier professionnel en 2024 et précédera le Tour des Alpes-Maritimes, qui ne durera plus que deux jours.

Une nouvelle épreuve française va voir le jour en 2024. Il s’agit de la Classic Var, qui aura lieu le vendredi 16 février, juste avant le Tour des Alpes-Maritimes. Le départ sera donné depuis Saint-Raphaël et après une grande partie de la course en bord de mer, l’arrivée sera jugée au sommet du Mont-Faron, sur les hauteurs de Toulon. La course aura donc lieu le vendredi 16 février, juste avant le Tour des Alpes-Maritimes, qui ne comptera plus que deux étapes, contre trois auparavant. Les deux épreuves seront à suivre en direct sur France 3 Côte d’Azur et Eurosport.

Le parcours de la Classic Var