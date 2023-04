La 20ème édition du Tour du Jura Cycliste a lieu ce samedi 15 avril. Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

Après la Classic Grand Besançon Doubs ce vendredi, la 20ème édition du Tour du Jura cycliste a lieu ce samedi 15 avril. Créée en 2003, l’épreuve fait partie du calendrier UCI Europe Tour. L’an dernier, Ben O’Connor (AG2R Citroën Team) s’était imposé devant Jesus Herrada (Cofidis) et Axel Zingle (Cofidis).

Le parcours du Tour du Jura Cycliste

Comme la veille, les coureurs s’élanceront pour plus de 165 kilomètres. Si la première partie du parcours ne présente pas de difficulté majeure, c’es dans les 100 derniers kilomètres que les ascensions vont s’enchainer. Au total, 2200 mètres de dénivelé positif seront au programme. La victoire devrait se jouer sur les pentes de l’ascension finale du Mont Poupet (4,1 km à 8,2%).

Roger Tréhin, directeur sportif Arkéa-Samsic

« Le Tour du Jura est devenu au fil des années une belle course de grimpeurs, d’autant plus cette année avec l’arrivée qui sera jugée au sommet du Mont Poupet. Cette compétition qui s’inscrit dans le triptyque des courses professionnelles de l’Est a su faire sa place au sein du calendrier professionnel en quelques années seulement. Notre équipe s’articulera autour de plusieurs grimpeurs-puncheurs dont Kévin Vauquelin, Cristián Rodriguez et Élie Gesbert ».

Les favoris du Tour du Jura Cycliste

Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic)

Auteur d’un excellent début de saison, il sera l’un des favoris.

Ben O’Connor (AG2R Citroën Team)

Vainqueur l’an passé, il tentera de récidiver.

Jesus Herrada (Cofidis)

2ème en 2022, le puncheur espagnol tentera de décrocher la victoire.









Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

10ème de Tirreno, il sera l’un des prétendants à la victoire.

Guillaume Martin (Cofidis)

Le grimpeur normand sera à suivre dans le final.

Lenny Martinez (Groupama-FDJ)

Le jeune grimpeur français aura une belle carte à jouer.

Pierre Latour (Team TotalEnergies)

Le Drômois sera l’un des outsiders de ce Tour du Jura.

Cristian Rodriguez (Arkéa-Samsic)

8ème du Tour d’Oman en début de saison, il sera à suivre.

Victor Lafay (Cofidis)

Le puncheur de la Cofidis sera l’un des outsiders.

Comment suivre le Tour du Jura Cycliste ?

La course sera diffusée en direct sur la chaîne l’Équipe 21 dès 12h00.