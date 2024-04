Lenny Martinez (Groupama-FDJ) a remporté, ce dimanche, le Tour du Doubs, huitième manche de la Coupe de France de cyclisme 2024. Au sommet du Larmont, sur les hauteurs de Pontarlier, le jeune coureur de 20 ans a pris le meilleur au sprint sur le régional Clément Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale Team). L’Espagnol Jose Manuel Diaz Gallego (Burgos-BH) complète le podium. Déjà vainqueur de la Classic Grand Besançon Doubs vendredi, Lenny Martinez signe une nouvelle victoire, sa quatrième de la saison. Après le succès de son coéquipier David Gaudu samedi sur le Tour du Jura, la Groupama-FDJ a donc remporté les trois courses du triptyque franc-comtois.

#TourduDoubs : jamais deux sans trois pour ce triptyque franc-comtois : Lenny Martinez remporte la course, devant Clément Berthet 🚴🏼‍♀️ pic.twitter.com/icdAYW95G4 — France 3 Franche-Comté (@F3FrancheComte) April 14, 2024

La réaction de Lenny Martinez :

« C’est incroyable de signer le Grand Chelem sur ce triptyque franc-comtois avec la Groupama-FDJ. Je suis tellement fier de nous. On a fait un super boulot tout au long de trois jours et cela a porté ses fruits. Personnellement, je suis vraiment heureux de remporter une deuxième victoire en trois jours ici en Franche-Comté, là où je roulais lorsque j’étais à la Conti. Le scénario de cette victoire est différent de celui de la Classic Grand Besançon Doubs. Bizarrement, je ne me sentais pas bien tout au long de la journée. C’était une course très dure avec un scénario débridée. Dans l’ascension finale du Larmont, mes sensations étaient meilleures. Derrière, il y a eu un superbe match avec Clément Berthet. Nous étions les deux plus forts et nous avons bien collaboré jusqu’au sprint. Je suis heureux d’avoir réussi à avoir assez d’énergie pour m’imposer. Ces deux succès me mettent en confiance pour la suite de la saison. Désormais, je vais disputer le Tour de Romandie (23-28 avril) où j’aurais encore à cœur de lever les bras. »

Le classement du Tour du Doubs