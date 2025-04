Matteo Vercher (TotalEnergies) a remporté, ce dimanche, la 39ᵉ édition du Tour du Doubs, huitième manche de la Coupe de France de cyclisme 2025. Dans le final, un groupe de six coureurs s’extirpe à l’avant de la course. Dans le dernier kilomètre, Guillaume Martin (Groupama-FDJ) tente de surprendre ses adversaires, mais c’est finalement Matteo Vercher qui s’impose au sprint et décroche sa première victoire chez les professionnels. Il devance Adrien Maire (Unibet Tietema Rockets) et Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma).

First pro win for Matteo Vercher, who takes the 2025 Tour du Doubs! He’s been flying lately, this really felt like a matter of time! #TourduDoubs https://t.co/AYPQHiHACk pic.twitter.com/rG3tc8QLaj

— Eemeli (@LosBrolin) April 20, 2025