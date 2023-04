Jonas Vingegaard a prolongé pour 3 saisons supplémentaires au sein de la Jumbo-Visma. Il est désormais lié à l’équipe jusqu’en 2027.

Le vainqueur de dernier Tour de France, Jonas Vingegaard, a prolongé jusqu’en 2027 avec la Jumbo-Visma. À 26 ans, le Danois visera un deuxième succès sur la Grande Boucle cette année.

Jonas Vingegaard : « Je suis ravi de continuer à grandir au sein de l’équipe. Le Tour de France est quelque chose de très spécial. La sensation que j’ai eue, en haut du podium, était fantastique. Mon objectif est d’aller chercher beaucoup plus de victoires. Sur le Tour, mais aussi dans d’autres courses à venir. Cela signifie tout pour Je sais que je serai dans l’équipe pendant encore cinq ans. Cela me donne la tranquillité d’esprit et l’opportunité de me concentrer encore plus sur mes objectifs. »

Richard Plugge, directeur général de l’équipe Jumbo-Visma : « Jonas nous convient parfaitement : il est désireux d’apprendre et facile à entraîner, et il nous fait également avancer en tant qu’équipe. C’était un diamant brut. Ensemble, nous nous sommes considérablement développés, remportant finalement le Tour de France ».