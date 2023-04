Victime d’une chute sur Liège-Bastogne-Liège dimanche, Tadej Pogacar a été opéré du scaphoïde avec succès et observera une période de récupération de 6 semaines.

Alors qu’il espérait faire le triplé Amstel-Flèche Wallonne-Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogacar a vite abandonné tout espoir de victoire lors de la doyenne des classiques. Victime d’une chute, le Slovène est touché au poignet et doit abandonner. Quelques heures plus tard, le verdict tombe : une fracture du scaphoïde. Il est opéré dès le dimanche après-midi à Genk par un chirurgien spécialiste de la main. L’opération a eu lieu avec succès et Pogacar doit désormais observer une période de récupération de 6 semaines, à un peu plus de 2 mois du Tour de France.

« Il a eu une fracture du scaphoïde qui a nécessité une petite vis pour réaligner les fragments osseux. L’intervention a réussi et il commencera sa période de convalescence à domicile. En raison de la nature de la blessure, il faut environ 6 semaines de récupération. Bien qu’il commencera par une rééducation immédiate et un entraînement sur home trainer dans les prochains jours », indique Adrian Rotunno, directeur médical chez UAE Team Emirates.