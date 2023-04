Le fabricant de lunettes et de casques de vélo, Rudy Project, basé à Trevise en Italie, et le champion italien Sonny Colbrelli ont signé un accord de partenariat pour les deux prochaines années. Ce partenariat est né d’une profonde estime et d’un partage de valeurs et de visions communes, telles que la promotion d’une vraie culture de partage de la route, basée sur le respect et la sécurité, ainsi que la promotion d’un mode de vie plus sain.

Sonny Colbrelli, vainqueur de Paris-Roubaix en 2021 avec le casque et les lunettes de la marque de Trevise, a signé avec Rudy Project grâce à une amitié historique entre les deux parties. Son rôle en tant qu’ambassadeur de la marque sera de représenter les valeurs que Rudy Project souhaite promouvoir, grâce à son grand professionnalisme et à son engagement sans faille tout au long de sa carrière.

L’objectif de cet accord est de sensibiliser les usagers de la route, en commençant par les plus jeunes, à travers un partenariat solide et durable basé sur une passion partagée pour le cyclisme. Rudy Project a toujours mis l’accent sur la sécurité et la protection des athlètes, en proposant des produits technologiquement avancés, tels que des lunettes de soleil avec des verres photochromiques résistants aux chocs et des casques qui ont toujours démontré une sécurité incontestable.

Sonny Colbrelli est enthousiaste à l’idée de ce partenariat avec Rudy Project et se dit convaincu de faire de grands résultats avec l’équipe de la marque de Trevise : « C’est une marque de grand prestige, composée de personnes réelles qui croient en leur travail et qui ont toujours montré la plus grande attention envers les cyclistes et leur sécurité, et je suis honoré de la représenter en tant qu’ambassadeur ».

Simone Barbazza, directeur marketing et co-propriétaire de la marque, a déclaré que « le partenariat entre notre entreprise et Sonny Colbrelli représente une nouvelle étape dans la stratégie de développement de la marque, basée sur la collaboration avec des athlètes de classe mondiale et la recherche continue de produits performants, guidée par une vision plus durable pour le bien de tous. Commencer ce voyage avec Sonny est une étape vers une nouvelle vision de la marque, où les valeurs anticipent la performance ».