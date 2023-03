Le 16 mars 2023, le cycliste belge Victor Campenaerts, membre de l’équipe Lotto Dstny, a subi un accident sérieux lors de la course Bredene Koksijde Classic. L’incident a laissé Campenaerts avec une fracture à l’une de ses vertèbres inférieures, ce qui signifie qu’il ne pourra pas participer aux Classiques de printemps, une nouvelle malheureuse pour le coureur et son équipe Lotto Dstny.

Victor Campenaerts a déclaré : « Je suis bien sûr très déçu de manquer les Classiques avec Lotto Dstny. Tout le monde a vu que nous avons commencé la saison très bien et j’étais vraiment impatient de continuer sur cette bonne lancée dans les Classiques à venir. Malheureusement, je suis contraint de les suivre depuis mon canapé. Je suis convaincu que mes coéquipiers vont faire de belles choses dans les semaines à venir, et depuis chez moi, je serai leur plus grand fan. »