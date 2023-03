La 104ème édition de Milan-Turin a lieu ce mercredi 15 mars. Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

Ce mercredi a lieu la 104ème édition de Milan-Turin. La semi-classique italienne a lieu, depuis 2021, 3 jours avant Milan-Sanremo. Créée en 1876, il s’agit de la plus ancienne course qui figure toujours au calendrier. L’an dernier, Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) s’était imposé devant Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) et Alexander Kristoff (Intemarché-Wanty-Gobert Matériaux).

Le parcours de Milan-Turin 2023

Si la course a longtemps été destinée aux grimpeurs et aux puncheurs avec une arrivée au sommet, ce sont désormais les sprinters qui sont avantagés. Cette année, aucune difficulté n’est au programme tout au long des 192 kilomètres de course. À 3 jours de Milan-Sanremo, les sprinters tenteront de faire le plein de confiance.

Mickaël Leveau (directeur sportif Arkéa-Samsic)

« Milan-Turin est la semi-classique des sprinteurs, d’autant plus que le parcours est encore moins difficile que les autres années. Ce sera donc tout pour Nacer Bouhanni lequel disposera d’un train pour le lancer et qui sera composé d’Alan Riou, Kévin Ledanois, Jenthe Biermans, Luca Mozzato et de Donavan Grondin ».

Les favoris de Milan-Turin 2023

Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe)

Le Belge tentera de décrocher sa première victoire de la saison.













Dylan Groenewegen (Team Jayco-AlUla)

Avec 2 victoires en 2023, le Néerlandais réalise un bon début de saison.





Fernando Gaviria (Movistar team)

Le sprinter colombien de la Movistar sera l’un des favoris.





Mark Cavendish (Astana Qzaqstan Team)

Vainqueur l’an dernier, il sera l’un des hommes à surveiller.





Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Circus)

L’Érythréen voudra monter en puissance avant Milan-Sanremo.













Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic)

2ème l’an passé, le Français sera le leader d’Arkéa-Samsic.





Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team)

2ème du Trofeo Laigueglia, l’Italien est en forme.





Comment suivre Milan-Turin 2023 ?

L’épreuve sera diffusée en direct sur les antennes d’Eurosport 1 dès 14h35.