Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) a remporté, ce mercredi, la 105ᵉ édition de Milan-Turin. Dans la principale ascension du jour, le Prascorsano (3.1km à 6.9%), Alberto Bettiol passe à l’offensive à 30 kilomètres de l’arrivée. L’Italien creuse vite l’écart, mais la formation Bora-Hansgrohe, en surnombre derrière, se relaie pour revenir sur l’homme de tête, qui ne compte plus que 10″ d’avance à 2 kilomètres de l’arrivée. Les attaques fusent dans le groupe derrière, mais ça ne collabore pas et Bettiol s’envole vers la victoire. L’Italien s’impose en solitaire devant Jan Christen (UAE Team Emirates) et Marc Hirschi (UAE Team Emirates).

Sacré numéro d'Alberto Bettiol ! Parti seul à 30 kilomètres de l'arrivée, l'Italien a tenu bon pour s'imposer sur Milan-Turin ! Le meilleur du cyclisme est sur Eurosport avec #LesRP #MilanoTorino pic.twitter.com/ZX69CnV96b — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 13, 2024

Le classement de Milan-Turin