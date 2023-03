Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 104ème édition de Milan-Turin. Le srpinter néerlandais s’est imposé au sprint dans les rues d’Orbassano au terme des 192 km de course. Il devance Fernando Gaviria (Movistar Team) et Casper Van Uden (Team DSM). De Kleijn signe son premier succès de la saison et débloque le compteur de la Tudor Pro Cycling Team, équipe continentale qui est devenue professionnelle cette année.

La réaction d’Arvid de Kleijn

« L’équipe a fait un excellent travail pour moi. Ce matin, j’avais confiance, car je savais que je pouvais compter sur eux »

Le classement de Milan-Turin