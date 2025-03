Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, la 106ᵉ édition de Milan-Turin. Dans l’ascension finale du Colle di Superga (4.8km à 9.2%), Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) accélère et roule pour Isaac Del Toro. Juste avant la flamme rouge, le Mexicain passe à l’offensive, mais ne parvient pas à distancer Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) et Ben Tulett (Visma | Lease a Bike). Del Toro attend patiemment le sprint et s’impose au sprint au sommet à Turin devant Tulett et Johannessen.

Boom! Isaac Del Toro wins the 2025 version of the world’s oldest classic – #MilanoTorino 💥🐂 His first ever one day race win! 🇲🇽https://t.co/f3mKb8exKK pic.twitter.com/X8ingt0UrJ — Eemeli (@LosBrolin) March 19, 2025

Le classement de Milan-Turin 2025

Isaac Del Toro Ben Tulett Tobias Halland Johannessen

