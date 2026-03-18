Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 106ème édition de Milan Turin, épreuve qui fêtait son 150ème anniversaire (créée en 1876). Dans la première ascension des deux ascensions de Superga, Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) accélère mais ça se regroupe dans la descente. Dans la montée finale, Tom Pidcock lance le sprint de loin, à 600 mètres de la ligne. Le Britannique fait la diffèrence et s’impose au sommet de Superga. Il devance Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) et Primoz Roglic. Pidcock décroche sa deuxième victoire de la saison et fait le plein de confiance avant Milan-Sanremo.

Le classement de Milan-Turin 2026
  1. Tom Pidcock
  2. Tobias Halland Johannessen
  3. Primoz Roglic

