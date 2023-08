L’Endurance du désert

Ce n’est pas seulement une question de battre un record. Il s’agit de mesurer sa propre vitesse d’une manière qui soit mentalement et physiquement durable.

Imaginez : 100 miles jusqu’à la prochaine station-service et 100 miles depuis la dernière. Vous êtes littéralement à 100 miles de partout.

La Route du Grand Divide en VTT, avec ses 2 671 miles, est aussi sublime qu’exigeante, aussi audacieuse que désolée. Et c’est le prochain défi pour Lachlan Morton, à partir du 29 août.

Sur les traces du Tour

Partant de Banff en Alberta, Canada et se terminant à Antelope Wells, au Nouveau-Mexique, ce parcours est ce que le bikepacking a de plus proche d’un itinéraire type Tour de France. Imaginez 14 étapes incroyablement longues et sans soutien, contre une horloge impitoyable. Et tout cela, si tout va bien, ce qui est rarement le cas. C’est un périple à travers l’Ouest nord-américain et une exploration personnelle, mentale et physique. On peut le considérer comme le « Tour Alternatif » de l’Ouest.

Morton adopte un style unique pour ce parcours. Au lieu de minimiser le sommeil, comme la plupart des efforts en ultra, il prévoit de s’accorder 12 heures de repos toutes les 48 heures. Mais, suivant l’éthique du véritable ultra, l’horloge ne s’arrête jamais. Aucun soutien extérieur pour Lachlan, il se ravitaillera uniquement dans les magasins publics sur son itinéraire.

Suivez la trace de Lachlan

Le record actuel de ce parcours est détenu par la légende de l’ultracyclisme, Mike Hall, avec un temps de 13 jours, 22 heures et 51 minutes en 2016.

Morton s’attend à une durée similaire, peut-être un peu plus. « L’Alt Tour avait une durée similaire, mais ce défi est encore plus grand du fait de l’isolement », a-t-il déclaré.

Pendant cette aventure, les amateurs pourront faire des dons à l’organisation « Adventure For All », qui œuvre en faveur des personnes atteintes de syndromes comme la trisomie 21 ou l’autisme. Les efforts de Morton ont déjà permis de collecter plus de 1 million de dollars pour diverses causes.

L’approche de Lachlan

Lachlan a toujours cherché une manière plus personnelle et durable de repousser ses limites physiques et mentales. Il espère que cette approche plus équilibrée du sommeil et de l’effort lui permettra d’atteindre de nouveaux sommets.

Le parcours en chiffres

Distance : 4 298 km

Dénivelé positif : 47 737 m

Altitude maximale : 3 631 m

Record : 13 jours, 22 heures et 51 minutes

Ce parcours traverse la ligne de partage des eaux du nord au sud, démarrant à Banff pour terminer à Antelope Wells, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Pour la bonne cause

La course de Lachlan soutiendra « Adventure For All ». Il a récemment rencontré cette organisation au Colorado et a été profondément touché par leur travail. « Ils font vraiment quelque chose d’inspirant pour un groupe qui n’a pas toujours été inclus dans le monde du vélo », a-t-il souligné.

Chase Pettey, fondateur de l’organisation, voit dans cette tentative une belle opportunité pour promouvoir l’inclusion et la croissance personnelle à travers le vélo.

En selle !

Concernant son équipement, Lachlan chevauchera son Cannondale Scalpel HT, et son équipe dévoilera ses choix matériels complets avant son départ.

Il reconnaît le challenge et les risques : « Chaque fois que vous vous lancez dans un tel défi, il est bon d’avoir un certain respect, voire une crainte. De nombreuses choses pourraient mal tourner », a-t-il déclaré. Mais Lachlan est prêt et déterminé à repousser ses limites pour une cause qui lui tient à cœur.