Lorsque vous vous lancez dans une aventure de bikepacking, il ne s’agit pas seulement du vélo ou du voyage, il s’agit également de veiller à avoir le bon équipement pour transporter vos essentiels avec vous. Comme le dit le dicton, « Ce n’est une aventure que lorsque quelque chose tourne mal ». L’objectif, cependant, est de s’assurer que cela n’implique pas vos sacoches de bikepacking. Ici, nous nous plongerons dans les différents types de sacoches de bikepacking qui éviteront que votre voyage ne devienne un défi de survie involontaire.

Sacoche de Selle

La première et peut-être la plus essentielle sacoche dans l’arsenal d’un bikepacker est la sacoche de selle. Cette sacoche se fixe à l’arrière de votre selle et s’étend le long de la tige de selle. Sa forme de torpille maintient la maniabilité du vélo en gardant le poids bas et centré. Les sacoches de selle varient en taille, offrant généralement de 5L à 20L de rangement. Cette sacoche est parfaite pour des objets légers et volumineux comme des sacs de couchage et des vêtements.

Ici la ZEFAL Z Adventure Sacoche de Selle Bikepacking 17L – Universelle & Etanche

Sacoche de Cadre

Les sacoches de cadre s’insèrent dans le triangle du cadre de votre vélo, ce qui en fait un excellent choix pour de lourds objets en raison de la position centrale de la sacoche. Elles se déclinent en demi-taille ou en taille complète, la sacoche de taille complète occupant tout l’espace et la demi-taille laissant de la place pour les porte-bidons. Des sacoches de cadre sur mesure sont également disponibles pour un ajustement parfait à votre cadre de vélo spécifique.

Ici la Sacoche de cadre Rhinowalk Triangle étanche

Sacoche de Tube Supérieur

Les sacoches de tube supérieur, également connues sous le nom de ‘réservoirs de carburant’, se fixent soit directement derrière la potence, soit plus bas sur le tube supérieur. Elles sont un endroit privilégié pour les collations, les appareils mobiles ou d’autres petits objets dont vous pourriez avoir besoin rapidement en déplacement.

Ici la sacoche ZEFAL Z Adventure T1, 1L

Sacoche de cintre

Les sacoches de guidon, fixées à l’avant de votre vélo, sont idéales pour les objets légers et de grand volume, comme une tente ou un matelas de couchage. Certains modèles incluent même des poches supplémentaires pour un accès plus facile aux collations, aux cartes ou à un appareil photo. Envisagez d’utiliser des pochettes d’accessoires en tandem avec cette sacoche pour une organisation et une commodité accrues.

Ici la ZEFAL Z Adventure, Sacoche de Guidon Bikepacking 10L & Etanche

Sacoche de Fourche et Porte-Bagages

Pour les voyages plus longs où plus de stockage peut être nécessaire, les sacoches de fourche et les porte-bagages universels peuvent être fixés à la fourche du vélo. Ces sacoches sont parfaites pour transporter de la nourriture supplémentaire, de l’eau, voire du matériel de camping. Soyez attentif à la maniabilité de votre vélo lorsque vous les chargez, car ils peuvent affecter la direction lorsqu’ils sont lourdement chargés.

Ici la ZEFAL Z Adventure Fork, sacoche de Fourche-Etanche – 6l

Sacoches de potence et alimentation

Les sacoches de cockpit comprennent des sacoches plus petites telles que les sacoches de potence et les sacoches d’alimentation. Elles offrent un accès rapide à des articles comme des bouteilles d’eau, des appareils photo compacts ou des lunettes de soleil. Certains bikepackers les utilisent également pour contenir leur bouteille de gaz ou des ustensiles pliables.

Ici la Zéfal Z Adventure Pouch Bag – Sacoche Guidon Vélo Extensible – Noir, 1.1l

Sacs à Dos/Sacs d’Hydratation

Bien que ce ne soit pas spécifiquement une sacoche de vélo, un petit sac à dos ou sac d’hydratation peut être essentiel pour transporter de l’eau et des objets sensibles au poids, comme une poche à eau. Il est crucial de garder ces sacs légers pour éviter l’inconfort lors de longues randonnées.

Ici le Camelbak Chase qui embarque une poche d’hydratation de 1,5L

Choisir les bonnes sacoches de bikepacking peut faire la différence entre un voyage sans accroc et un voyage rempli d’ajustements constants et d’inconfort. Un équipement solide rendra votre voyage plus sûr, plus facile et plus agréable. Toutes les options que nous avons partagées sont disponibles via les liens fournis. Rappelez-vous que la clé est de trouver ce qui convient le mieux à votre style et à vos besoins de bikepacking uniques. Bonne route et voyagez en toute sécurité !

Cet article contient des liens d’affiliation, ce qui signifie que nous pouvons recevoir une commission si vous effectuez un achat via ces liens, sans coût supplémentaire pour vous.