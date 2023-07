Authentic Nutrition est une marque française de nutrition sportive qui propose des produits naturels ry fabriqués en France. Les produits Authentic Nutrition sont formulés avec des ingrédients de qualité, sans additifs ni conservateurs. Ils sont également adaptés aux régimes alimentaires vegans et végétariens. Nous avons eu l’occasion de goûter les barres énergétiques façon FlapJack, la boisson Booster + et le Boost Gel.

Booster+

Le Booster+ est une boisson énergétique isotonique à base de glucides, de BCAA et de vitamines & electrolytes. Il est disponible en deux saveurs : citron-citron vert et fruits rouges. Pour une énergie constante, la marque recommande de boire environ 25 cl dans les 15 minutes avant l’effort puis, régulièrement par petites quantités (environ 500 à 600 ml/heure).

De mon point de vue, la boisson est légère et digeste. Assez peu sucrée et le goût plutôt naturel. Je vous laisserai vous faire votre propre avis sur ce point, cela étant très subjectif.

Barres Flapjack

Les barres Flapjack sont des barres énergétiques de 90g à base de flocons d’avoine. Elles sont disponibles en quatre saveurs : chocolat, framboise, tarte tatin et nature salée. Elles sont recommandées pour les collations ou comme source d’énergie avant ou pendant l’effort. Une barre Flapjack contient 53g de glucides, 5g de protéines et 8g de fibres. Vous pouvez la couper en 4 barres de 22,5g.

Les flocons d’avoine sont une bonne source de glucides complexes, qui sont lentement digérés par le corps. Cela permet de fournir une énergie durable. Les fruits secs et les noix sont une bonne source de protéines, de fibres et de vitamines.

Les barres Flapjack sont une collation idéale ou à consommer en petit déjeuner avant de partir rouler. J’ai particulièrement apprécié le gout chocolat et n’ai rien trouvé à redire côté digestion, à nouveau ici, seul un test par vous-même sera pertinent.

Boost Gel

Le Boost Gel est un gel énergétique à base de glucides et de vitamines. Le format en forme de « bouteille de sirop » fait 300g, soit l’équivalent de 10 tubes de 30g et vous pouvez doser et recharger à votre convenance grâce à la mini gourde souple. Je préfère ce système aux tubes classiques. On évite des déchets plastiques inutiles.

Le Boost Gel est un gel idéal pour un effet rapide, sa consommation associée à la boisson booster+ permet de recharger les stocks de glycogène rapidement et de réduire la dégradation des muscles actifs.

Sur l’ensemble des produits testés, c’est celui qui m’a le moins plu en termes de gout que j’ai trouvé trop chimique. Avis personnel. En revanche, côté digestif, rien à signaler non plus.

Tous les produits Authentic Nutrition sont sans gluten, sans lactose et sans sucres ajoutés. Ils sont également vegan et certifiés par le label Qualité France.