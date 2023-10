RAVEMEN est reconnu pour son engagement envers la qualité et l’innovation dans les solutions d’éclairage cycliste. Ils offrent une gamme de lumières qui répondent à divers besoins cyclistes, assurant que les cyclistes sont visibles sur la route et disposent d’un éclairage adéquat pour leurs parcours.

Détails du produit

Le RAVEMEN TR500 est un feu arrière qui offre une sortie maximale de 500 lumens, fournissant une lumière vive pour assurer la visibilité même en plein jour. Il est conçu avec une technologie moderne incluant un port de charge USB-C et une batterie lithium-ion confortable de 1600 mAh, assurant de longues durées d’utilisation et une recharge rapide.

Atout intéressant, il dispose d’un accéléromètre qui fait office de capteur de freinage intégré qui modifie l’intensité lumineuse en passant à 200 lumen lorsque vous freinez, une fonction ajoutant une couche de sécurité pour nous et les autres usagers de la route. Lors des pauses, la lumière s’éteint automatiquement au bout de deux minutes et se rallume à la première vibration permettant d’économiser la batterie.

Test de l’éclairage

En testant le RAVEMEN TR500, la première chose qui frappe est sa luminosité. La lumière est extrêmement vive, surtout dans son mode ‘Warning Flash’ où elle fonctionne à la luminosité maximale de 500 lumens. Cependant, Pour une utilisation régulière, la lumière fonctionne à une luminosité maximale plus raisonnable de 100 lumens, qui reste assez vive et adéquate pour la plupart des conditions. L’éclairage porte bien sur les côtés avec un angle de 270° ce qui permet aussi d’être bien vu latéralement.

La lumière est facile à attacher et à utiliser, et la construction est solide, donnant la sensation d’un produit premium. La grande surface de la lumière la rend polyvalente pour différents configurations, y compris les remorques et les vélos cargos. Sur nos vélos de route elle peut se montrer un peu encombrante et volumineuse. C’est notamment du à sa grande puissance et la batterie haute capacité. Il sera efficacement utilisé en combinaison avec le feu avant FR160 de chez Ravemen.

Durées d’éclairage en fonction des modes

Mode fixe « High » à 100 lumens : 4,5 heures

Mode fixe « Mid » à 50 lumens : 7,5 heures

Mode fixe « Low » à 20 lumens : 17 heures

Mode flash à 500 lumens : 18 heures

Mode flash rapide à 100 lumens : 21 heures

Mode flash lent à 500 lumens : 10 heures

Caractéristiques techniques :

Luminosité Max : 500 lumens

Charge : Port USB-C

Batterie : 1600 mAh Lithium-ion

Capteur de freinage : Intégré

Montage : Polyvalent avec des patins en caoutchouc fournis et des sangles pour les tiges de selle rondes standard ou aéro

Dimensions : 41x33x62mm

Modes : 6 modes de sortie (3 constants, 3 options de flash)

Conlusion

L’éclairage RAVEMEN TR500 se révèle être un feu arrière très fonctionnel et fiable avec une belle qualité et un grande puissance.

Points Positifs :

Lumière extrêmement vive avec un max de 500 lumens

Capteur de freinage intégré pour plus de sécurité

Options de montage polyvalentes

Construction durable

Points Négatifs :

Certains pourraient trouver le feu trop volumineux

Manque d’un indicateur de niveau de batterie multi-niveau qui pourrait être une fonction utile pour surveiller la vie de la batterie​.

Le RAVEMEN TR500 est un investissement judicieux pour ceux qui cherchent à améliorer leur sécurité avec une lumière arrière fiable et ultra lumineuse. Ses fonctionnalités sont bien pensées pour répondre aux besoins pratiques des cyclistes tout en assurant un niveau de qualité qui justifie le prix de 59,99€