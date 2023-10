Le design spécifique de la Ravemen FR160

Le design de la Ravemen F160 est son gros point fort, elle viens se fixer directement sur votre fixation de compteur GPS (Compatible Garmin, Wahoo et Bryton en fonction de l’adaptateur choisi). La lampe s’intercale donc entre le support et votre GPS qui viens prendre place sur le dessus de la lampe.Une fois le tout positionné elle se fait oublier. Et ce ne sont pas ses 55g qui alourdirons votre monture.

L’éclairage, ça donne quoi ?

Du côté de l’éclairage, la zone lumineuse est grand angle, on voit bien que les led reviennent bien sur les côtés de la lampe ce qui lui permet d’offrir un éclairage sur un angle très large. Concernant la puissance, cet éclairage fait 160 lumens en pointe, ce n’est pas suffisant pour être considéré comme un phare. La vocation de la F160 est d’être vu et non pas de bien voir et loin de nuit. Pour ce qui est d’être vu, la FR160 propose plusieurs modes lumineux. Trois flash et trois modes constants. Attention toutefois à ne pas utiliser le mode flash sur nos routes Françaises car cela est interdit. J’ai testé l’éclairage avec le Garmin Edge 1040 Solar, soit un appareil relativement volumineux et je n’ai pas déploré de soucis de sécurité ou de solidité de la fixation intégrée.

Concernant l’autonomie de la lampe Ravemen FR160, elle varie bien entendu selon le mode d’éclairage choisi. Voici un récapitulatif des durées d’autonomie pour chaque mode :

Mode Haute luminosité (50 lumens) : 4 heures​​

Mode luminosité intermédiaire (25 lumens) : 6,5 heures​​ 12,5 heures en mode lumière flash​

Mode basse luminosité (10 lumens) : 13,5 heures​​

Mode clignotement rapide (50 lumens) : 8 heures​​

Mode Urgence (160 lumens) : 5,3 heures​



Le FR160 brille de mille feux… ou plutôt de 160 lumens pour être précis. Avec trois modes d’éclairage constant et trois modes clignotants, ce petit éclairage se veut polyvalent. En mode haute luminosité (50 lumens), elle vous accompagnera durant 4 heures, tandis qu’en mode basse luminosité (10 lumens), l’autonomie grimpe à 13,5 heures, de quoi couvrir une longue sortie matinale. A noter, la lampe est équipée d’une batterie Li-polymère de 380mAh et se recharge via un port USB-C​.

Affichée à 37,95€ chez Decathlon​, la FR160 est une option abordable pour les cyclistes cherchant à améliorer leur visibilité sans se ruiner.

Verdict :

La Ravemen FR160 est une lampe avant sobre et efficace pour vos sorties de jour. Son design compact, son autonomie satisfaisante et son prix doux en font une option intéressante pour les cyclistes soucieux de leur sécurité. Elle ne remplacera pas votre éclairage nocturne principal, mais se pose comme un complément judicieux pour améliorer votre visibilité de jour.