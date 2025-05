Après plusieurs semaines d’utilisation intensive sur home trainer, en salle et en running, j’ai mis à l’épreuve deux prétendants sérieux au titre de meilleur écouteur pour sportif : les Nothing Ear et Nothing Ear (open). Voici mon verdict complet.

Fondée en 2020 par Carl Pei, le cofondateur de OnePlus, Nothing incarne une philosophie tech épurée et audacieuse. La marque britannique mise sur un design transparent, des matériaux premium et une expérience sonore haut de gamme avec ses écouteurs in-ear et ouverts (Ear Open).

Design & ergonomie : le poids de la différence

Nothing Ear (open) : la liberté avant tout

Avec leur conception « open-ear », les Ear (open), comprendre que rien n’entre dans le conduit auditif, ils adoptent une philosophie radicalement différente. Positionnés à 50° pour libérer le conduit auditif, ces écouteurs de 8,1 grammes chacun reposent sur une structure triangulaire ingénieuse avec crochet en nickel-titane. Un design pensé pour l’oubli total pendant l’effort.

Leur certification IP54 (écouteurs et boîtier) offre une protection décente contre la sueur et les projections d’eau – un must pour nos sorties sous la bruine printanière ou nos séances de home trainer quand le corps se transforme en fontaine.

Nothing Ear : la discrétion efficace

Les Ear optent pour l’approche traditionnelle intra-auriculaire avec embouts, mais se démarquent par leur légèreté exceptionnelle : seulement 4,6 grammes par écouteur. Leur tige raccourcie et leur forme épurée en font des poids plumes qui se feront oublier même après plusieurs heures d’utilisation. Ils intègrent aussi une technologie de réduction de bruit ambiant.

Côté résistance, ils font légèrement mieux que leurs cousins avec une certification IP54 pour les écouteurs et IP55 pour le boîtier, offrant une meilleure protection contre les éléments.

Performances sonores : la qualité au service de l’effort

Nothing Ear (open) : l’équilibre entre musique et environnement

Équipés d’un transducteur dynamique de 14,2 mm avec diaphragme PET recouvert de titane, les Ear (open) surprennent par leur capacité à délivrer des basses convaincantes malgré leur design ouvert. Leur « haut-parleur à étages » réduit efficacement la distorsion, offrant une clarté remarquable même quand le cardio s’emballe.

Lors de nos tests sur home trainer, nous avons particulièrement apprécié leur capacité à nous maintenir motivés avec un son dynamique tout en nous permettant d’entendre les instructions de nos applications d’entraînement ou les encouragements virtuels de Zwift.

Nothing Ear : l’immersion totale

Les Ear misent sur un haut-parleur céramique sur mesure de 11 mm, avec un déplacement amélioré de 110% par rapport à la génération précédente. Le support des codecs haute résolution LDAC et LHDC (jusqu’à 24 bits/192 kHz) transforme chaque playlist d’entraînement en expérience audiophile.

La réponse en fréquence est bonne, avec des basses profondes qui donnent du punch aux montées virtuelles et des aigus cristallins qui rendent justice aux podcasts cyclistes pendant les séances d’endurance.

Réduction de bruit : entre conscience et isolation

Nothing Ear (open) : rester connecté à son environnement

Par conception, les écouteurs Nothing Ear (open) ne proposent pas d’ANC. C’est un choix délibéré qui s’inscrit dans leur philosophie « être présent ». Pour le cycliste, c’est un avantage considérable lors des séances d’entraînement où la conscience de l’environnement est primordiale. Leur technologie « Sound Seal System » limite intelligemment les fuites sonores vers l’extérieur via des ondes inversées, évitant ainsi de déranger votre entourage lors des séances collectives en salle.

Nothing Ear : la bulle sonore parfaite

Avec une ANC adaptative atteignant 45 dB et s’ajustant automatiquement selon les fuites sonores détectées, les écouteurs Nothing Ear créent une véritable bulle d’isolation. Leurs trois modes (transparence/adaptatif) permettent de personnaliser l’expérience selon le contexte d’utilisation.

Sur home trainer, cette isolation s’est révélée intéressante pour nous plonger totalement dans l’effort, coupés des distractions extérieures.

Autonomie : tenir la distance

Modèle Autonomie écouteurs Avec boîtier Charge rapide (10 min) Recharge sans fil Ear (open) 8h 30h 2h Non Ear 8,5h 40,5h 10h (sans ANC) Oui (2,5W)

Les Ear (open) tiennent leurs 8 heures promises – j’ai pu enchaîner une semaine d’entraînements quotidiens (environ 1h30) sans les recharger. Le boîtier offre presque 4 recharges complètes.

Les Ear classiques font encore mieux avec 8,5 heures (sans ANC) et leur charge rapide est bluffante : 10 minutes de charge pour 10 heures d’utilisation. Un atout indéniable quand on réalise au dernier moment que ses écouteurs sont à plat.

Usage cycliste : le verdict du terrain

Nothing Ear (open) : le choix de la sécurité et du confort

Après un mois d’utilisation sur home trainer, les écouteurs Nothing Ear (open) sont devenus mes écouteurs de prédilection pour plusieurs raisons :

Confort exceptionnel : Même après 3 heures d’utilisation, aucune fatigue auditive

: Même après 3 heures d’utilisation, aucune fatigue auditive Conscience de l’environnement : Je reste alerté des bruits importants sans interrompre mon entraînement

: Je reste alerté des bruits importants sans interrompre mon entraînement Maintien impeccable : Stable même pendant les sprints les plus intenses

: Stable même pendant les sprints les plus intenses Légèreté incomparable : On les oublie complètement après quelques minutes

Nothing Ear : l’immersion totale pour les séances indoor

Les écouteurs Nothing Ear classiques brillent particulièrement dans certaines situations :

Son immersif : L’isolation aide à se concentrer uniquement sur l’effort

: L’isolation aide à se concentrer uniquement sur l’effort Résistance exemplaire : Parfaitement étanches même face à une transpiration abondante

: Parfaitement étanches même face à une transpiration abondante Profil sonore dynamique : Les basses donnent un coup de boost dans les moments difficiles

: Les basses donnent un coup de boost dans les moments difficiles Commandes intuitives : Faciles à utiliser même avec les mains moites après un effort

Le mot de la fin : ma recommandation pour les cyclistes

⚠️ IMPORTANT : Je tiens à le préciser clairement – l’utilisation d’écouteurs sur route à vélo est non seulement illégale (depuis le 1er juillet 2015) mais aussi extrêmement dangereuse. Ce test concerne exclusivement l’usage sur home trainer.

Après des dizaines d’heures d’utilisation intensive, mon choix est clair : les Nothing Ear (open) remportent la première place pour l’usage cycliste indoor ou running / trail.

Leur conception ouverte offre le meilleur équilibre entre qualité sonore, confort et conscience de l’environnement. Je peux rester concentré et alerte tout en profitant de ma musique, sans jamais me couper complètement de mon environnement.

Les Nothing Ear classiques restent néanmoins excellents, particulièrement pour les séances où l’on recherche une isolation totale pour se concentrer uniquement sur l’effort ou simplement passer des appels ou écouter de la musique en déhors d’une activité sportive.

Comme pour tout équipement sportif, cette préférence reste personnelle. Mais si vous me demandiez lesquels choisir pour vos séances de home trainer, ce serait sans hésiter les Nothing Ear (open).