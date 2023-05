Benjamin Thomas (Cofidis) a remporté la 3e étape des 4 Jours de Dunkerque en dominant le contre-la-montre de 16 kilomètres. Le coureur tarnais a devancé Larsen Niklas (Uno-X Pro Cycling Team) et Kasper Asgreen (Soudal – Quick Step) de respectivement 9 » et 14 ». Il était attendu, il était favori et il a répondu présent. Benjamin Thomas faisait partie des derniers à s’élancer sur ce tracé de 16 kilomètres à Saint-Quentin cet après-midi. Et le coureur de Cofidis a réalisé un chrono particulièrement complet. Il est passé en tête dans tous les points intermédiaires et s’est imposé sans laisser de chance à ses rivaux. Plus régulier, plus constant que ses adversaires, Benjamin Thomas s’impose

Nouveau leader de l’épreuve, Benjamin Thomas devra défendre son maillot rose lors des étapes à venir, notamment lors de l’étape de samedi qui comportera des monts pavés. Le Danois Asgreen, grand favori de cette étape, sera son dauphin au classement général.

Ce succès est particulièrement symbolique pour Benjamin : c’est sur les routes des 4 Jours de Dunkerque qu’il avait remporté sa première victoire chez les professionnels, il y a six ans. Il s’agit de sa 9e victoire, la 11e pour l’équipe Cofidis cette saison. Désormais, toute l’équipe va s’évertuer à le protéger et à conforter son maillot rose de leader. La tâche sera délicate mais tous ses coéquipiers sont bien décidés à y parvenir jusqu’à la fin de l’épreuve. Les 4 Jours de Dunkerque est forcément une course spéciale pour Cofidis et Benjamin reconnaît un « supplément d’âme » pour donner le meilleur jusqu’au bout.

Benjamin Thomas : « Ça faisait un moment que j’attendais de faire un bon chrono. Je suis particulièrement content d’avoir retrouvé mes sensations dans cet exercice. Gagner ici a une saveur particulière d’autant que c’est là que j’ai gagné ma 1ère course il y a six ans. L’objectif désormais, c’est de ramener le maillot rose de leader. On a une équipe qui marche fort avec Max, Piet, Victor, Alexis, Christopher, Jelle. Il faudra éviter les pièges, notamment sur les pavés. J’ai une avance confortable mais on ne devrait pas se relâcher et ne pas hésiter à attaquer s’il y a besoin pour défendre le maillot. »