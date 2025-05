Jake Stewart (Israel a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque 2025. Au terme de ce dernier jour de course, s’est imposé au sprint dans les rues de Dunkerque. Il devance Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team) et Thibaud Gruel (Groupama-FDJ). Vainqueur de l’étape reine à Cassel, Samuel Watson (Ineos Grenadiers) remporte le classement général des 4 Jours de Dunkerque 2025. Sur le podium final, il. devance Lewis Askey (Groupama-FDJ) et Carlos Canal (Movistar Team).

Le classement de la 5ᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque 2025

Jake Stewart Alberto Dainese Thibaud Gruel

Results powered by FirstCycling.com