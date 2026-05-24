Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape des 4 Jours de Dunkerque 2026. Au terme des 181,3 km de course disputés entre Saint-Omer et Dunkerque, le Belge s’est imposé au sprint. Il devance son coéquipier Danny van Poppel, qui a lancé le sprint, et Gianluca Pollefliet (Decathlon CMA CGM Team). Vainqueur de la première étape, Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) aura conservé le maillot rose jusq’au bout pour remporter le classement général. Tous les deux vainqueurs d’une étape, Natnael Tesfatsion (Movistar Team) et Rasmus Tiller (Uno-X Mobility) complètent le podium final.

Le classement de la 5ème étape des 4 Jours de Dunkerque 2026

  1. Jordi Meeus
  2. Danny van Poppel
  3. Gianluca Pollefliet

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Crédit : LNC / Xavier Pereyron