Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape des 4 Jours de Dunkerque 2026. Au terme des 181,3 km de course disputés entre Saint-Omer et Dunkerque, le Belge s’est imposé au sprint. Il devance son coéquipier Danny van Poppel, qui a lancé le sprint, et Gianluca Pollefliet (Decathlon CMA CGM Team). Vainqueur de la première étape, Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) aura conservé le maillot rose jusq’au bout pour remporter le classement général. Tous les deux vainqueurs d’une étape, Natnael Tesfatsion (Movistar Team) et Rasmus Tiller (Uno-X Mobility) complètent le podium final.
Coup double pour l’équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe : Jordi Meeus remporte au sprint la dernière étape des Quatre Jours de Dunkerque, Laurence Pithie gagne e classement général ! #lequipeVELO pic.twitter.com/M3YxTjZpjB
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) May 24, 2026
Le classement de la 5ème étape des 4 Jours de Dunkerque 2026
- Jordi Meeus
- Danny van Poppel
- Gianluca Pollefliet
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