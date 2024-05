Sam Bennett (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce samedi, la 5ᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque. Sur le circuit exigeant de Cassel, l’Irlandais a produit son effort assez loin de la ligne, mais il est parvenu à résister au retour de Paul Penhoët (Groupama-FDJ) et Jenno Berckmoes (Lotto Dstny), qui complètent le podium. Bennett décroche sa troisième victoire sur ces 4 Jours de Dunkerque et conforte encore un peu plus son maillot de leader du classement général avant la dernière étape ce dimanche.

Le classement de la 5ᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque

Sam Bennett Pual Penhoët Jenno Berckmoes

