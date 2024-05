Sam Bennett (Décathlon AG2R la Mondiale) a remporté, ce dimanche, la 6ᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque. Déjà vainqueur de trois étapes, l’Irlandais a remis ça dans les rues de Dunkerque pour clôturer sa semaine prolifique de la plus belle des manières. Il s’impose au sprint devant Sasha Weemaes (Bingoal WB) et Pascal Ackermann (Israel – Premier Tech). Sam Bennett décroche également le classement général de cette 68ᵉ édition devant Paul Penhoët (Groupama-FDJ) et Jenno Berckmoes (Lotto Dstny). Il s’agit de sa cinquième victoire de la saison, la 20ᵉ pour son équipe Décathlon AG2R La Mondiale).

La réaction de Sam Bennett :

« C’est plutôt agréable après quelques années difficiles. Je tiens à remercier à nouveau l’équipe pour son travail fantastique. Concentrons-nous maintenant sur l’avenir, mes prochaines courses pourraient être le Dauphiné ou le Tour de Suisse. Je me prépare pour le Tour de France et j’espère être sélectionné. J’ai besoin d’une bonne course difficile pour cette préparation. Le rythme est de retour, il me manque peut-être un peu de puissance dans le final, mais cela progresse. »

Le classement de la 6ᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque

Sam Bennett Sasha Weemaes Pascal Ackermann

