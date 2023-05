Per Strand Hagenes (Jumbo-Visma) a remporté, ce samedi, la 5ème étape des 4 Jours de Dunkerque. Au sommet du Mont Cassel, le jeune norvégien de 19 ans a devancé Romain Grégoire, qui a placé son accélération décisive et distancé les principaux favoris dans le dernier kilomètre. Alexis Renard (Cofidis) complète le podium de l’étape. Au classement général, Romain Grégoire s’empare du maillot rose de leader à la veille de l’arrivée. Il compte désormais 13″ d’avance sur Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) et 17″ sur Olav Kooij (Jumbo-Visma).

