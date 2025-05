Samuel Watson (Ineos Grenadiers) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque 2025. À une vingtaine de kilomètres de l’arrivée, Sam Maisonobe (Cofidis) et Ben Swift (Ineos Grenadiers) passent à l’offensive tandis que le leader de la course, Axel Zingle (Visma | Lease a Bike) est contraint à l’abandon, victime d’une chute. Dans l’ascension finale de la Porte d’Aire, Samuel Watson accélère, revient sur les Swift puis Maisonobe et s’impose en costaud à Cassel. Il devance Carlos Canal (Movistar Team) et Lewis Askey (Groupama-FDJ). Watson fait coup double et s’empare du maillot rose de leader, 03″ devant Askey.

Le classement de la 4ᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque 2025

Samuel Watson Carlos Canal Lewis Askey

