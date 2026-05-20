Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape des 4 Jours de Dunkerque 2026. Les attaques fusent sur le circuit final auour de Laon mais personne ne parvient à faire la diffèrence. Dans le dernier kilomètre, plusieurs coureurs chutent sur la dorite de la route. Laurence Pithie s’impose au sprint au sommet de la côte finale (2.1km à 4.2%) devant Bryan Coquard (Cofidis) et Lewis Askey (NSN Cycling Team). Trois jours après sa victoire sur le Tour de Cologne, Pithie confirme sa bonne forme du moment et s’empare du premier maillot rose de ces 4 Jours de Dunkerque 2026.

Laurence Pithie s’impose en puncheur sur la première étape des Quatre Jours de Dunkerque ! Le Néo-Zélandais devance Bryan Coquard et Lewis Askey dans ce sprint en bosse à Laon. #lequipeVELO pic.twitter.com/HDDR2YPQlF — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) May 20, 2026

Le classement de la 1ère étape des 4 Jours de Dunkerque 2026

Laurence Pithie Bryan Coquard Lewis Askey

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