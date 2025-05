Pascal Ackermann (Israel – Premier Tech) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ édition de la Classique Dunkerque / Grand prix des Hauts-de-France. L’Allemand s’est imposé au sprint dans les rues de Lens devant Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team). Ackermann devient donc le premier coureur à remporter la Classique Dunkerque / Grand prix des Hauts-de-France, nouvelle épreuve du calendrier qui a lieu la veille des 4 Jours de Dunkerque.

Pascal Ackermann wins Classique Dunkerque, great showing before his first Tour de France.

Also great to see finally Biniam Girmay battling for the win, ending at second place.#ClassiqueDunkerque

— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) May 13, 2025