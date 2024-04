Avec déjà quatre victoires depuis le début de la saison, Joseph Blackmore vient de signer un contrat de deux ans avec Israel – Premier Tech.

À tout juste 21 ans, Joseph Blackmore est omniprésent depuis le début de saison. Vainqueur d’une étape et du classement général sur le Tour du Rwanda, le coureur de l’équipe Israel Premier Tech Academy a remis ça quelques jours plus tard en remportant le Tour de Taiwan. « J’ai vraiment apprécié mes premiers mois avec l’équipe et le calendrier des courses dont je dispose. Je ne m’attendais pas déjà à gagner autant. Je savais que mon hiver sans cyclocross me permettait de m’entraîner davantage donc je m’attendais à être un peu plus fort que l’an dernier, un peu plus proche des avant-postes, mais je ne m’attendais pas à gagner toutes ces courses », indique Jospeh Blackmore.

« J ‘ai les yeux rivés sur les Championnats du monde de VTT et de route »

Sur la Volta NXT Classic, le Britannique pris une belle 8ᵉ place avant de terminer 4ᵉ de la Flèche Brabançonne, après avoir roulé pour son leader Dylan Teuns dans le final. Plus récemment, Blackmore a remporté Liège-Bastogne-Liège U23. Malgré l’intérêt de plusieurs équipes, le coureur britannique a décidé de signer deux ans chez Israel – Premier Tech. « Israel – Premier Tech semble être une très bonne équipe, et tout le monde est attentionné et solidaire. J’ai déjà un peu couru avec la ProTeam, et j’aime beaucoup l’environnement et les opportunités qui m’ont été offertes, donc j’étais motivé pour rester », assure le Britannique.

« Quant à mes objectifs, je veux vraiment viser la victoire dans toutes les courses qui me conviennent et j’ai les yeux rivés sur les Championnats du monde de VTT et de route cette année. Je ne suis pas un pur grimpeur, je ne suis pas un pur sprinter donc je pense que les courses par étapes d’une semaine et les courses percutantes d’une journée me conviennent particulièrement et éventuellement, je verrai comment je me comporte sur les Grands Tours », conclut Joseph Blackmore.