« Je suis très content de m’imposer ici.. Ce n’est jamais facile de gagner une course, ce matin, je savais que j’avais de bonnes jambes et que je faisais partie des favoris, mais c’est vraiment une course difficile à lire. Quand j’ai pu rentrer sur le groupe de tête dans le final, c’était parfait pour moi, j’étais vraiment en confiance et cela s’est bien passé. Je voulais me mettre dans la roue de Dylan (Teuns), que j’avais identifié comme le plus rapide. Au moment où il a lancé, j’ai pensé que c’était peut-être trop tard pour moi, mais avec le vent de face, j’ai pu remettre un peu de vitesse et gagner. Je pense être prêt pour la suite des Ardennaises, il y en a déjà une de prise, les trois qui suivent ne sont pas les plus faciles, loin de là, mais j’arrive avec une bonne forme. »