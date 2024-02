Joseph Blackmore (Israel – Premier Tech) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ étape du Tour du Rwanda. Au terme de ce dernier jour de course, le Britannique s’est imposé, maillot jaune sur les épaules, en solitaire après avoir distancé ses concurrents dans le final. Il devance Pierre Latour (Team TotalEnergies) et Ilkhan Dostiyev (Astana Qazaqstan Development Team). Blackmore s’offre également le classement général de l’épreuve devant Dostiyev et Jhonatan Restrepo (Team Polti Kometa).

