Jhonatan Restrepo (Polti-Kometa) a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape du Tour du Rwanda. Au terme des 140.3 km de course entre Huye et Rusizi, le coureur colombien a réglé au sprint un groupe de favoris. Il devance Joseph Blackmore (Israel – Premier Tech). Déjà vainqueur de la dernière étape du Tour Colombia, il y a quelques jours, Jhonatan Restrepo signe sa deuxième victoire de la saison. 3ᵉ de l’étape, Pepijn Reinderink (Soudal – Quick Step Devo Team) s’empare de la tête du classement général.

BREAKING: @JhonatanRVal ( @TeamPoltiKometa)

Wins Stage 3 of Tour du Rwanda in @RusiziDistrict.

A remarkable second triumph for the Colombian on Rusizi's challenging terrain! #TdRwanda2024 pic.twitter.com/QPS6nn2LFd

— 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼 (@tour_du_Rwanda) February 20, 2024