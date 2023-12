Les Équipes et le Parcours du Tour du Rwanda 2024 Officiellement Annoncés

Les Dernières Équipes Invitées Complètent le Plateau

Après une première annonce en novembre, les organisateurs du Tour du Rwanda ont révélé les noms des quatre dernières équipes qui viendront compléter la liste des participants. Parmi elles, l’UCI Pro Team Bingoal WB de Belgique et trois équipes Continentales UCI – Development Team DSM-Firmenish (Pays-Bas), Java-Inovotec et May Stars, toutes deux du Rwanda. Cette sélection reflète la diversité et la montée en puissance du cyclisme sur le continent africain et au-delà.

Focus sur les 20 Équipes en Lice

Le Tour du Rwanda 2024 sera le théâtre d’affrontements entre 20 équipes issues de différents horizons. Parmi les UCI Pro Teams, on retrouve Israel-Premier Tech, TotalEnergies, Polti-Kometa et Bingoal-WB. Les équipes Continentales UCI sont représentées par des formations comme Soudal – Quick-Step, Astana Qazaqstan Developement Team, et Lotto Dstny Development Team. La présence des équipes nationales telles que l’Algérie, l’Afrique du Sud, et l’Érythrée souligne l’importance de ce tour pour le cyclisme africain. Enfin, l’équipe mixte du Centre Mondial du cyclisme Afrique promet de montrer le potentiel et la synergie des talents du continent.

Le Parcours du Tour, Un Défi de Taille

Le parcours du Tour du Rwanda 2024, s’étendant sur une semaine, promet d’être un test exigeant pour les cyclistes. Des étapes à travers des paysages époustouflants et des ascensions ardues mettront à l’épreuve la résilience et la tactique des coureurs. Le Rwanda, connu pour ses collines et sa beauté naturelle, offre un terrain idéal pour un tour qui s’annonce aussi spectaculaire que difficile.