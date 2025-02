Aldo Taillieu (Lotto Development Team) a remporté, ce dimanche, le prologue du Tour du Rwanda 2025. Au terme des 3,4 km de course entre BK Arena et Amahoro Stadium, le Belge a signé le meilleur temps en 3:48″, à plus de 53 km/h de moyenne. Il devance Fabien Doubey (TotalEnergies) et son coéquipier Milan Menten. À 19 ans, Taillieu s’offre déjà une première victoire chez les professionnels pour sa toute première course chez les élites.

AMASHUSHO: Ibihe by’ingenzi byaranze Umunsi wa Mbere wa #TdRwanda2025 wegukanye n’Umubiligi Aldo Taillieu ukinira Lotto Dstny Devo Team. Ni isiganwa ryatangijwe na Perezida Paul Kagame ari hamwe na Perezida wa UCI, David Lappartient. Rwanda Foam, Techno Market, Amstel, Visit… pic.twitter.com/cLok4C4JXr — IGIHE Sports (@IGIHESports) February 23, 2025

Le classement du prologue du Tour du Rwanda 2025